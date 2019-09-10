شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مع الإسماعيلى على تعليق القيد وحل أزمة مستحقات اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على قيد اللاعبين الجدد للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع تعليق تسليم الكارنيهات حتى تنتهى أزمة مستحقات اللاعبين سامح عبد الفضيل وشوقى السعيد وسعد حسنى. كان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقي السعيد لاعبي الإسماعيلي السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادي لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم. Advertisements ولجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول. وأكد مصدر مسئول بالإسماعيلى أن إدارة النادى توصلت لاتفاق مع الجبلاية لحل الأزمة بحيث يتم انهاء اجراءات القيد للاسماعيلى على السيستم ولكن لا يتم تسليم الكارنيهات لادارة الدراويش قبل إنهاء أزمة المستحقات.

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