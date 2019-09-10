شكرا لقرائتكم الصين تتأهل لدور ربع نهائي مونديال ناشئات الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
اقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ...وجاءت نتائج الاشواط 27-25 و27-25 و26-24.
وتنتظر الصين الفائز من مباراة تركيا ورومانيا لمواجهته فى الدور المقبل.
وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.
وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.
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