شكرا لقرائتكم حبيبي يا اخويا يا ابو قلب أبيض.. جنش يشكر شيكابالا وجمهور الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر جنش صورة على حسابه على موقع التدونيات القصيرة للنجم شيكابالا الذى حرص على ارتداء قميصه فى نهائى الكأس، عبر صفحته على انستجرام، معلقًا عليها: "حبيبي يا اخويا يا ابو قلب ابيض وشكرا لجمهور الزمالك العظيم بجد مش عارف اقولكم ايه ربنا يفرحكم دايما زي ما فرحتونى".
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