شكرا لقرائتكم حبيبي يا اخويا يا ابو قلب أبيض.. جنش يشكر شيكابالا وجمهور الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، الشكر للفهد الأسمر محمود شيكابالا وجمهور القلعة البيضاء، على دعمه خلال مباراة نهائى كأس مصر.

ونشر جنش صورة على حسابه على موقع التدونيات القصيرة للنجم شيكابالا الذى حرص على ارتداء قميصه فى نهائى الكأس، عبر صفحته على انستجرام، معلقًا عليها: "حبيبي يا اخويا يا ابو قلب ابيض وشكرا لجمهور الزمالك العظيم بجد مش عارف اقولكم ايه ربنا يفرحكم دايما زي ما فرحتونى".

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة 27 فى تاريخه، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى مباراة النهائى التى جمعتهما مساء الأحد الماضى.