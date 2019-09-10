شكرا لقرائتكم ميتشو يفكر فى العفو عن بامبو وإعادته لتشكيل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، جديا فى رفع الحظر عن كريم بامبو جناح الفريق، وإعادته لتشكيل الأبيض أمام جينيراسيون فوت، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

واستبعد ميتشو بامبو وإسلام جابر من حساباته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إنه لا مجال أمام أى لاعب حول الاعتراض بشأن استبعاده من قائمة المباريات، وإن التواجد فى معسكرات الفريق التى تشارك فى المباريات وفقا لرؤيته وإن كل لاعب سيقاتل فى التدريبات ويجتهد مع التزامه الكامل بالتعليمات سيكون له فرصة ودور أساسى معه، خاصة أن الفريق يشارك فى عدد مختلف من البطولات.

ويرغب الصربى مدرب الزمالك فى إعادة بامبو لتشكيل الزمالك، ليصبح جميع اللاعبين مستعدون وجاهزون للمشاركة فى أى وقت، دون التعرض للاجهاد، خاصة بعد نجاح الفريق فى التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0.