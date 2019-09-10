شكرا لقرائتكم ميتشو يفكر فى العفو عن بامبو وإعادته لتشكيل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستبعد ميتشو بامبو وإسلام جابر من حساباته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إنه لا مجال أمام أى لاعب حول الاعتراض بشأن استبعاده من قائمة المباريات، وإن التواجد فى معسكرات الفريق التى تشارك فى المباريات وفقا لرؤيته وإن كل لاعب سيقاتل فى التدريبات ويجتهد مع التزامه الكامل بالتعليمات سيكون له فرصة ودور أساسى معه، خاصة أن الفريق يشارك فى عدد مختلف من البطولات.
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