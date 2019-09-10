سلة سموحة تجدد عقد المحترف الأمريكى جيمس جاستس...

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جدة - عمرو شويل جدد مسئولى نادى سموحة ، برئاسة فرج عامر ، التعاقد مع المحترف الامريكى جيمس جاستس، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادى فى الموسم الجديد . وانضم جاستس إلى سموحة العام الماضى ، وانتهى تعاقده بنهاية الموسم ، لكنه وقع على العقود الجديدة لمدة موسم أخر . Advertisements ويقع سموحة فى المجموعة الثانية بجانب الجزيرة و الاتصالات و 6 اكتوبر . وستنطلق بطولة الدورى فى الموسم الجديد أكتوبر المقبل ، على ملاعب الاندية ، بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم الى 4 مجموعات .

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