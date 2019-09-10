شكرا لقرائتكم اليابان تصعد لربع نهائى العالم لناشئات الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت نتائج الاشواط 25-19 و25-18 و25- 19 لصالح اليابان.

ومن المنتظر ان تواجه اليابان فى الدور المقبل الفائز من مباراة مصر وأمريكا التى ستقام مساء اليوم .

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الأربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

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وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.

وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.