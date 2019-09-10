شكرا لقرائتكم فلسطين تتعثر أمام سنغافورة في تصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض منتخب فلسطين لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه منتخب سنغافورة 1 - 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وتقدم منتخب سنغافورة بهدف حمل توقيع محمد شاكر بن حمزة في الدقيقة الرابعة ثم ردت فلسطين بهدف التعادل عن طريق ياسر حمد في الدقيقة 13 قبل أن يحرز محمد صفوان بحر الدين هدف الفوز لسنغافورة في الدقيقة 39. وتصدرت سنغافورة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن فلسطين صاحبة المركز الثاني.

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