شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات بسبب هتافات ضد "المثلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام بعدم إيقاف مباريات حال سماع هتافات ضد المثلية الجنسية رغم لوائح جديدة طبقها الاتحاد هذا الموسم تسمح بالقيام بذلك.

وقال لو غريت في تصريحات إذاعية يوم الثلاثاء: أعارض تماما إيقاف المباريات. وردا على سؤال بشأن مدى إمكانية تنفيذ الحكام لهذا الطلب أجاب رئيس الاتحاد الفرنسي: أتمنى ذلك.. سنعمل على التأكد من عدم وجود لافتات أو هتافات ضد المثلية الجنسية. لكني أعارض إيقاف المباريات.

وأوقف الحكام لفترات قصيرة العديد من المباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بسبب هتافات ضد المثلية الجنسية في المدرجات تنفيذا للوائح جديدة طبقها الاتحاد الفرنسي هذا الموسم. ولا يملك رئيس الاتحاد سلطة اجبار الحكام على مخالفة اللوائح الجديدة.

وحظيت اللوائح الجديدة بدعم علني من روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية التي قالت الأسبوع الماضي إنها "مندهشة" لتصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الفرنسي قال فيها إن "مباريات كثيرة جدا" توقفت بسبب حوادث تتعلق بالمثلية الجنسية.