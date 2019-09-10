منتخب البحرين يفوز بصعوبة على كمبوديا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب البحريني بصعوبة على مضيفه منتخب كمبوديا 1 - صفر يوم الثلاثاء على ملعب " أولمبيك ستاديوم في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022".
ويدين المنتخب البحريني بالفضل في هذا الفوز للاعبه كميل حسان الأسود الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 77.
ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وتجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
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