الأرجنتين تقصي صربيا وتبلغ نصف نهائي مونديال السلة









اسماء السيد - حجزت الأرجنتين بطاقتها إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2006، وذلك بفوزها الثلاثاء على صربيا 97 - 87، لتقصي بذلك أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وفرض المنتخب الأرجنتيني المتوج بذهبية أولمبياد أثينا 2004 إيقاعه على وصيف بطل العالم 2014 والذي كان مرشحا لإنزال الولايات المتحدة عن عرش النسختين الأخيرتين.

ولم تتمكن صربيا ونجماها نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي وستيفان يوفيتش، من ضبط المنتخب الأرجنتيني الذي أنهى الشوط الأول متقدما 54 - 49، وتخلف مرات قليلة، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة من الربع الأخير بفضل الرميات الثلاثية.

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وبرز في صفوف الفائز المخضرم لويس سكولا (39 عاما)، ثاني أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، مع 20 نقطة، وأضاف فاكوندو كومباتزو 18 نقطة إلى ست متابعات و12 تمريرة حاسمة، بينما كان بوغدان بوغدانوفيتش أفضل مسجل في الفريق الخاسر مع 21 نقطة، وساهم يوكيتش بـ 16 نقطة و10 متابعات وخس تمريرات حاسمة.

وتسعى الارجنتين للوصول الى المباراة النهائية في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2002، وستلاقي في نصف نهائي المونديال المقام في الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر، الفائز من مباراة الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تلتقيان الأربعاء في دونغوان.

وتقام اليوم أيضا مباراة ثانية في ربع النهائي، تجمع إسبانيا ضد بولندا، على أن يواجه الفائز بينهما الفائز من مباراة أستراليا وتشيكيا المقامة غدا.