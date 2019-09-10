تغريم الكولومبي مينا على خلفية مراهنات









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه استرليني (نحو 12,3 ألف دولار) على الدولي الكولومبي ييري مينا مدافع إيفرتون على خلفية خرقه القواعد الخاصة بقضايا المراهنات.

وأفاد الاتحاد في بيان أن الغرامة بحق مينا سببها "ظهوره في إعلان يتعلق بأنشطة المراهنات التي يمنع عليه المشاركة فيها" لمصلحة "بيتخويغو" في بلده كولومبيا مطلع العام الحالي.

وكشف الاتحاد أن مينا تبرع بالمبلغ الذي حصل عليه لمؤسسته الخيرية التي أنشأها الظهير السابق لبرشلونة الإسباني عام 2016، بهدف مساعدة الشبان المحرومين، مؤكدا أن اللاعب البالغ 24 عاما طلب سحب الإعلان من التداول فور معرفته بانتهاك قانون الاتحاد الإنكليزي، وأنهى ارتباطه بشركة المراهنات في أيار/مايو الماضي.

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وتفرض قواعد صارمة متعلقة بالمراهنات لتفادي التلاعب بنتائج المباريات والرهان على تفاصيل فيها.

وفي مطلع العام الحالي، تعرض مهاجم ليفربول الدولي السابق طرابزون سبور التركي الحالي دانيال ستاريدج لغرامة بقيمة 75 ألف جنيه استرليني (94 ألف دولار) وأوقف ستة أسابيع بسبب خرقه قواعد المراهنات.

وأتت العقوبة على خلفية قيام المهاجم ابن الـ 29 عاما الذي ارتدى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" 26 مرة، بتوصية شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2018.

إلى ذلك، أوقف وسط ليدز من الدرجة الأولى (الثانية فعليا) جوردان ستيفنس ستة أسابيع وغرم 1200 جنيه استرليني على خلفية مراهنات على 59 مباراة بين آب/أغسطس 2018 وأيار/مايو 2019، بما فيها خمس مباريات شارك فيها فريقه.