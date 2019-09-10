السماح لمزيد من الروس بالمشاركة كرياضيين محايدين

اسماء السيد - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء انه سمح لـ 11 رياضيا روسيا جديدا بالمشاركة في المسابقات الدولية كرياضيين محايدين، وذلك قبيل انطلاق بطولة العالم في العاصمة القطرية الدوحة.
واشار الاتحاد الدولي للعبة الى أن عدد الرياضيين المخولين المشاركة في الخارج عام 2019 ارتفع الى 128، فيما تم رفض 58 طلبا وإلغاء وضع أحد الرياضيين كمحايد.
وكان الاتحاد الدولي أوقف روسيا بداية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على خلفية بدء تكشف فصول فضيحة نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة. إلا أن عددا من الرياضيين الروس الذين اعتبروا "نظيفين" سمح لهم بالمشاركة كمحايدين. فشارك 19 رياضيا في مونديال لندن 2017 و29 في بطولة اوروبا في برلين في آب/أغسطس 2018.
ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الدولي على هامش اجتماع جمعيته العمومية في 23 أيلول/سبتمبر في الدوحة قرارا بشأن رفع الحظر عن الاتحاد الروسي من عدمه، في حين ان البيانات التي تمت مصادرتها من مختبر موسكو، قلب فضيحة التنشط الممنهج للرياضيين الروس بين عامي 2011 و2015، ما زالت قيد التحليل من قبل وحدة النزاهة في الاتحاد.
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