الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الرجاء المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، فسخ تعاقده مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الأهلي السابق بالتراضي بين الطرفين.
وأكد الموقع الرسمي لنادي الرجاء، أن النادي المغربي توصل مع اللاعب كوليبالي الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في إطار حبي و رضائي.
وأعرب الرجاء عن تمنيه التوفيق للاعب المالي ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي المقبل.
ويملك كوليبالي تجربة مع النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي، حيث قضى اللاعب مع الفريق الأحمر نصف موسم ليرحل خلال الانتقالات الشتوية الماضية.
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