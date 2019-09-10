رسميًا.. معروف يوسف إلى المقاولون العرب لمدة موسم على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع النيجري معروف يوسف، لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وحصل نادي المقاولون على توقيع اللاعب النيجيري، عقب توصل أ سامة فرحات وكيل أعمال يوسف لاتفاق مع مسؤولي المقاولون العرب على التفاصيل الخاصة بشأن انتقال اللاعب لفريق الذئاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن جانبها، وقعت إدارة نادي الزمالك على العقد الثلاثي لإعارة اللاعب لصالح المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن معروف يوسف، امتلك عدة عروض قبل توقيعه لفريق المقاولون العرب، من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي قبل ان ينضم للمقاولون العرب.