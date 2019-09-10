رسميًا.. المقاولون يضم معروف يوسف على سبيل الإعارة

نجح مسئولو المقاولون العرب، في ضم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاء تعاقد المقاولون مع معروف على سبيل الإعارة لمدة عام، بعد

طلب من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، ضم اللاعب، وتعزيز خط وسط الفريق.

يذكر أن المقاولون دعم صفوفه في الموسم الجديد بـ"8 صفقات"

بعد التعاقد مع المهاجم النيجيري ايبونج مهاجم الأهلي الليبي السابق، ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.