يورجن كلوب: هدف ليفربول التتويج بالدوري الإنجليزي

أكد الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الألقاب لم تكن هي الحافز له في أي وقت علي الرغم من قيادة ليفربول لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا قبل أقل من أربعة شهور
وقال مدرب الريدز في تصريحات لوكالةالأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء في فرانكفورت " الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي، أريد الفوز في كل مباراة وتحسين مستوى لاعبي الريدز يوما بعد الآخر، وبعدها ، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا".
وتابع إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد فشل تحقيق الحصول على اللقب الثلاث مواسم الماضية.
واختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلًا :"من الواضح أيضا أن أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقي، إحراز اللقب في الدوري الإنجليزي سيكون تأكيدا على نتيجة العمل الجاد لسنوات طويلة".
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