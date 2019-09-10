جمعة رجب يتوج بذهبية الكونغ فو ببطولة الأمم الإفريقية

نجح جمعة رجب لاعب نادي الاتحاد السكندري للكونغ فو في التتويج بالمدالية الذهبية لـ"وزن 70 كيلو جرام" في بطولة الأمم الإفريقية والتي تسضتفيها السنغال بالعاصمة دكار خلال الفتره من

5 إلى 10 سبتمبر 2019.

جاء ذلك بعد الفوز على بطل مالي، بينما تأهل للنهائي بعد تغلبه على بطل تونس في

دور الثمانية وبطل المغرب في دور الأربعة.

وشارك اللاعب في منافسات البطولة 150 لاعبا ولاعبه من 12 دولة أفريقية، هي: مصر وتونس والجزائر والمغرب والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا والكونغو وبنين والنيجر، ما يقرب من 150 لاعبا ولاعبة.