رئيس ريال مدريد يكشف سبب عدم دعمه للفريق

كشف فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، السبب وراء عدم تعاقد الفريق الملكي مع الثلاثي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان و بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة.
استعرض بيريز ما حدث خلال الموسم الماضي خلال اجتماعة مع الشركاء المساهمين ،كما أكد على دعمه لجميع العناصر في النادي وقال " لم نتعاقد مع الكثير من اللاعبين حيث أننا نمتلك فريقًا رائع".
وتابع بسؤال علي عدم ضم النجم الفرنسي بول بوجبا قال إن مانشستر يونايتد لم يرغب فيبيع لاعبه الفرنسي، مشيرًا إلى أن الأخبار التي انتشرت بشأن مفاوضات النادي لضم نيمار جاءت من وسائل الإعلام وليس من النادي.
واختتم بيريز حديثه مؤكدًا على أن النادي سيعمل على جلب العديد من اللاعبين المميزين في المستقبل.
وكان ريال مدريد نجح في التعاقد مع إيدن هازارد من تشيلسي الإنجليزي ، لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الإلماني، وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي ..
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