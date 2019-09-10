نادي طلعت حرب يعيد إحياء الأنشطة الرياضية

يشهد نادي طلعت حرب طفرة كبيرة فى الفترة الحالية فى مختلف الأنشطة الرياضية الثقافية وذلك بعد فترة توقف زادت على عشر سنوات. ياتى ذلك فى إطار اهتمام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بإحياء هذا النادى العريق رياضيا واجتماعيا وثقافيا. وهذا ويتولى مدير النادى شريف خليل هذا التوجه الجديد فى بروز نادى طلعت حرب مرة أخرى وظهوره على الساحة الرياضية والاجتماعية. وقد تم إسناد إدارة كرة القدم إلى سيد يوسف نجم نادى الترسانة ومنتخب مصر الأسبق واحد أبناء بنك مصر لكى يؤسس فرق النادى لإعادة مشاركتهم مرة أخرى فى مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم. Advertisements كان أخر أنشطة النادى هو افتتاح معرض الكتاب الدوره الرابعه بمشاركة الهيئه العامه للكتاب ودار الشروق ومشاركة الاستاذ محمد الاتربي والسفير السوري والكاتب يوسف القعيد والاعلامي مصطفى بكري وعماد الدين.حسين رئيس تحرير الشروق وعمرو سليم والدكتور محمود بكرى والنواب سولاف درويش وجمال العقبي والدكتور جمال زهران وجدير أنه تم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الأديب العالمى نجيب محفوظ. بكري وعماد الدين.حسين رئيس تحرير الشروق وعمرو سليم والدكتور محمود بكرى والنواب سولاف درويش وجمال العقبي والدكتور جمال زهران وجدير أنه تم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الأديب العالمى نجيب محفوظ. هذا وقد صرح الكاتب الصحفى محمد بيومى رئيس اللجنة الثقافية بالنادى انه جارى الآن تنظيم صالون ثقافى للكاتب والأديب الكبير يوسف القعيد اسبوعى اوشهرى بصالون النادى الفخم لكى يتم إعادة الحياة مرة أخرى للصالونات الثقافية من خلال نادى طلعت حرب يحضره رموز الثقافة والمجتمع ويخصص جانب لحضور الجمهور.

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