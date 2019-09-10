منتخب فلسطين يخسر أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تلقى منتخب فلسطين الهزيمة من نظيره سنغافورة بهدفين مقابل هدف بدور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 . سجل أهداف سنغافورة شاكر حمزه وصفوان باهارودين في الدقيقة 3و39 ، بينما سجل هدف فلسطين ياسر حامد مايور في الدقيقة 13. الدقيقة 13. وبهذه النتيجة تحصد سنغافورة النقطة الرابعة ليحتل بها صدارة المجموعة الرابعة بينما تجمد رصيد فلسطين عند النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني .

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