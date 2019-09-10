جماهير سيراليون تهاجم عمر بانجورا.. تعرف على السبب

هاجمت جماهير سيراليون منزل عمر بانجورا قائد منتخب بلادها وذلك بعد تسببه في توديع منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. العالم 2022. وكانت لبيبريا خسرة في الاياب بهدف دون رد في سيراليون بينما حقق لبيريا الذهاب بنتيجة 3/1 عبر بها إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال، بعد سيناريو دراماتيكي. الذهاب بنتيجة 3/1 عبر بها إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال، بعد سيناريو دراماتيكي. وجاء هجوم الجماهير علي القائد بسبب تضيع ضربة جزاء خلال اللقاء ليودع المنتخب البطولة.

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