الوحدة السعودي يدرس التعاقد مع سامي الجابر لتدريب الفريق

تسعى إدارة نادى الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر فى للتعاقد مع سامي الجابر ليتولى تدريب الفريق لتعويض نتائج الكرواتي ستيفانوفيتش. كشفت تقارير صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء بأن إدارة نادى الوحدة تدرس التعاقد مع سامي الجابر ليتولى مهمة تدريب فريق الوحدة السعودى. التعاقد مع سامي الجابر ليتولى مهمة تدريب فريق الوحدة السعودى. وأضافت الصحيفة بأن إدارة نادى الوحدة لك تدخل فى مفاوضات مع سامي الجاير حتى الإن حيث لازالت فى مرحلة دراسة القرار . حتى الإن حيث لازالت فى مرحلة دراسة القرار . الجدير بالذكر بأن ساني الجابر سبق له تدريب فريق الهلال موسم 2013-2014 قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية للوحدة الإماراتى ، كما تولي مهمة تدريب نادى الشباب السعودى موسم 2016 – 2017.

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