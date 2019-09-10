فشل صفقة انتقال اللاعب التونسي شيخاوي للمقاولون

فشل نادي المقاولون في ضم اللاعب التونسي، هيكل شيخاوي لاعب نادي ستاد تونس، التونسي، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانضمام لذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علمت "الوفد" أن سبب فشل إتمام الصفقة، هو أن نادي ستاد تونس، طلب دفع قيمة الانتقال شيخاوي كاملة، وهو ما رفضه نادي المقاولون الذي طلب أن

يتم دفع قيمة الصفقة على دفعات، وهو ما رفضه النادي التونسي.

وعلمت "الوفد" أن قيمة انتقال اللاعب التونسي هى 250-300 ألف دولار، وكان مسئولو المقاولون يسعون لدفع قيمة الانتقال بالتقسيط، لكن النادي التونسي رفض ذلك الأمر.