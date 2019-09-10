ناشئات بيرو تتأهلن لربع نهائي بطولة العالم للطائرة

تأهل منتخب بيرو لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، لربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 5 وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري. الجاري. وصعد المنتخب "البيروفي" لدور الـ8 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3 – 1، حيث جاءت نتائج الأشواط كالآتي "16 - 25، 25 - 15، 25 - 22، 26 - 24". الأشواط كالآتي "16 - 25، 25 - 15، 25 - 22، 26 - 24". ومن المقرر، أن تلتقي بيرو في ربع النهائي مع إيطاليا والتي صعدت لنفس الدور عقب تخطيها لعقبة منتخب بورتريكو.

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