الأخبار السيئة تثقل كاهل فالفيردي في تداريب برشلونة

يُواصل نادي برشلونة الإسباني استعداداته لمواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”. وشهدت الحصة التدريبية، صبيحة اليوم الثلاثاء، تواصل غياب القائد والنجم الأرجنتني ليونيل ميسي عن التداريب الجماعية تحت إشراف المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي. Advertisements وخلافا ليوم أمس الإثنين، غاب النجم الأرجنتيني ميسي عن أرضية ملعب المدينة الرياضية للنادي، إذ اكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية. وعرفت التداريب الجماعية للنادي عودة كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذان عادا من المشاركة رفقة المنتخب الإسباني في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

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