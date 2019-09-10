تناولت صحيفة “الماركا” الإسبانية الذائعة الصيت موضوع تُركي آل الشيخ، المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني بإسهاب كبير، إذ تتناقل هذه الصحيفة بشكل يومي مُستجدات من تُطلق عليه “شيخ ألميريا”.
ونشرت صحيفة “الماركا” تغريدات السعودي تُركي آل الشيخ وهو يجالس أكبر المُدربين الإسبان وفي مُقدمتهم : مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين، ومساعد مورينيو السابق في ريَال مدريد، الإسباني إيتور كارانكا.
وأكدت الصحيفة أن تركي آل الشيخ يدفع للمدربين الأموال لفهم أفكارهم في الكُرة وتلقينه أبجديات التكتيك في كرة القدم.
وكان تركي آل الشيخ قد جالس في وقت سابق المُدرب السابق لنادي اشبيلية الإسباني بابلو ماشين.
كانت هذه تفاصيل خبر “الماركا” | تركي آل الشيخ يدفع الأموال لمدربين كبار .. هكذا يتعلم “شيخ ألميريا” كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.