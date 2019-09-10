“الماركا” | تركي آل الشيخ يدفع الأموال لمدربين كبار .. هكذا يتعلم “شيخ ألميريا” كرة القدم

تناولت صحيفة “الماركا” الإسبانية الذائعة الصيت موضوع تُركي آل الشيخ، المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني بإسهاب كبير، إذ تتناقل هذه الصحيفة بشكل يومي مُستجدات من تُطلق عليه “شيخ ألميريا”.

ونشرت صحيفة “الماركا” تغريدات السعودي تُركي آل الشيخ وهو يجالس أكبر المُدربين الإسبان وفي مُقدمتهم : مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين، ومساعد مورينيو السابق في ريَال مدريد، الإسباني إيتور كارانكا.

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وأكدت الصحيفة أن تركي آل الشيخ يدفع للمدربين الأموال لفهم أفكارهم في الكُرة وتلقينه أبجديات التكتيك في كرة القدم.

وكان تركي آل الشيخ قد جالس في وقت سابق المُدرب السابق لنادي اشبيلية الإسباني بابلو ماشين.