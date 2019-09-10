ليوناردو يريد التخلص من نيمار في الميركاتو الشتوي

أكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الواسعة الانتشار أن المدير الرياضي البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، يُخطط للتخلص من مُواطنه ونجم الفريق الباريسي نيمار جونيور في الميركاتو الشتوي المقبل.

وشكل موضوع خروج نيمار جونيور من نادي باريس سان جيرمان الحدث في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل الضجة الإعلامية التي خلقها مسلسل اقتراب عودته من ناديه السابق برشلونة.

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وأشارت التقارير ذاتها إلى أن نادي ريَال مدريد يواصل التواصل مع مُحيط النجم البرازيلي بُغية العودة لمحاولة ضمه في الميركاتو الشتوي المُقبل.

من جهته، قال رئيس نادي برشلونة الإسباني، بارتوميو، أن عودة نيمار إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي مٌستبعدة.