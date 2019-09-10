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ليوناردو يريد التخلص من نيمار في الميركاتو الشتوي

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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أكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الواسعة الانتشار أن المدير الرياضي البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، يُخطط للتخلص من مُواطنه ونجم الفريق الباريسي جونيور في الميركاتو الشتوي المقبل.

وشكل موضوع خروج نيمار جونيور من نادي باريس سان جيرمان الحدث في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل الضجة الإعلامية التي خلقها مسلسل اقتراب عودته من ناديه السابق .

 

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وأشارت التقارير ذاتها إلى أن نادي ريَال مدريد يواصل التواصل مع مُحيط النجم البرازيلي بُغية العودة لمحاولة ضمه في الميركاتو الشتوي المُقبل.

من جهته، قال رئيس نادي برشلونة الإسباني، بارتوميو، أن عودة نيمار إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي مٌستبعدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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