رونالدو يتقاضى أكثر من مجموع رواتب دي ليخت، لوكاكو، جودين، دوناروما وريبيري

قامت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الذائعة الصيت بنشر أرقام رواتب أندية ولاعبي الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالشيو”، إذ يتصدر نادي يوفنتوس جدول الأندية الأكثر صرفا للرواتب بقيمة 294 مليون يورو سنويا. ويتصدر النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، المشهد في الكالشيو، إذ يتقاضى راتبا يصل إلى 31 مليون يورو صافية، وهو ما يُعتبر أكثر من مجموع رواتب كل من دي ليخت (8 مليون يورو)، لوكاكو (7,5 مليون يورو)، دوناروما (6 مليون يورو)، جودين (5 مليون يورو) وريبيري (4 مليون يورو). ويُعادل راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموع رواتب لاعبي نادي بارما الإيطالي (31 مليون يورو)، بينما يتجاوز مجموع رواتب أندية بحالها : سبال (30 مليون يورو)، أودينيزي (30 مليون يورو)، بريشيا ( 28 مليون يورو). أكثر 10 لاعبين تقاضيا للرواتب في الكالشيو كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) : 31 مليون يورو دي ليخت (يوفنتوس) : 8 مليون يورو Advertisements لوكاكو (انتر ميلانو) : 7,5 مليون يورو هيجوايين (يوفنتوس) : 7,5 مليون يورو ديبالا (يوفنتوس) : 7,3 مليون يورو رامسي (يوفنتوس) : 7 مليون يورو رابيو (يوفنتوس) : 7 مليون يورو بيانيتش (يوفنتوس) : 6,5 مليون يورو دوناروما (ميلان) : 6 مليون يورو كوليبالي (نابولي) : 6 مليون يورو

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