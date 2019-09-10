بيريز يكشف أسباب عدم التوقيع مع بوجبا ونيمار

قام فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريَال مدريد الإسباني، بإجراء مُحادثات مع الأعضاء المُنخرطين بنادي ريَال مدريد، وذلك استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي، يوم الأحد المُقبل.

وكشف الرئيس التاريخي لنادي ريَال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، عن الأسباب الكامنة وراء عدم ضم النادي الملكيلكل من الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي نيمار جُونيور.

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وأكد فلورينتينو بيريز أن نادي مانشستر يونايتد لم يرغب في بيع بطل العالم الفرنسي بول بوجبا، وهو ما جعل النادي الملكي يفشل في ضمه.

أما بخصوص صفقة النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان نيمار جونيور، أكد بيريز بأن وسائل الإعلام تحدثت كثيرا عن أمور مُجانبة للصواب وقال :” لقد كنا نتابع وضعية نيمار وبرونو فيرنانديزمن بعيد، وهذا لا يعني أننا لن نستهدف التعاقد معهم في الصيف المُقبل”.