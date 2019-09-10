رياضة | تركي آل الشيخ يدعو "مكة محمد صلاح" لموسم الرياض الترفيهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يدعو "مكة محمد صلاح" لموسم الرياض الترفيهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي ألميريا والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بدعوة مكة محمد صلاح ابنة نجم ليفريول الإنجليزي والمنتخب الوطني، للحضور إلى السعودية بشهر أكتوبر المقبل.

وحرص آل الشيخ على توجيه الدعوة إلى مكة للمشاركة فى احتفالات الرياض بتقديم عرض فنى على البيانو، بعدما نشر محمد صلاح فيديو خاص لابنته على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت فيه وهى تعزف على " أورج"وتستعرض موهبتها فى الغناء.

وكان عمرو باناجه الرئيس التنفيذى لهيئة الترفيه بالسعوديه قد طالب فى تغريده له استضافة مكة محمد صلاح فى احتفالات موسم الرياض فى شهر أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقام المستشار تركى ال شيخ رئيس الهيئة باعادة نشر التويته موجها هو الاخر الدعوة لمحمد صلاح ولمكة محمد صلاح .

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واستغل محمد صلاح فترة التوقف الدولي لقضاء عطلة صغيرة مع اسرته رفقة زوجته وابنته الوحيدة "مكة" في الساعات الماضية.

ونشر صلاح فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تظهر خلاله ابنته مكة وهى تقوم بالعزف على البيانو وتغنى باللغة الإنجليزية فيما كان محمد صلاح هو من يقوم بعملية التصوير.

ونال الفيديو إعجاب متابعي محمد صلاح عبر تويتر بالاعجاب والتعليقات وذلك بعد أن قام بنشر المقطع بدقائق قليلة.

وتعود محمد صلاح على ظهور ابنته "مكة" معه باستمرار، ففي كل حدث مهم للفرعون المصري نجده يصطحب ابنته داخل الملعب أمام الجماهير، فمكة كانت حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في نهاية الدوري الموسم الماضي وبعد تتويج صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الماضية.