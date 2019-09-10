رياضة | حلم "رودريجيز" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم "رودريجيز" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال هذا الموسم مع الفريق الملكي حيث يريد الفوز بالمساهمة في الفوز بالالقاب مع النادي الأبيض.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن خاميس رودريجيز يسعى لتنفيذ النقاط الخمسة لـتحقيق الحلم والفـوز في ريال مدريد، حيث يحلم الكولومبي بتحقيق حلمه في فترته الثانية مع ريال مدريد، حيث أدت الظروف إلى بقاء خاميس، ويجب عليه الإستفادة من هذه الفرصة لتحقيق حلمه.

ويحتاج خاميس الى الثقة بالنفس والمتابعة على نفس النسق، والاكثر أهمية هو الفوز بثقة المدرب، ويبدوا أنه نال من ثقة زيدان بعد الثناء الذي وجهه له بعد مباراة بلد الوليد، ولكن يحتاج أيضاً إلى الإستمرارية لأنها أمر ضروري.

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‏ويجب على الكولومبي اللعب قرب منطقة الجزاء أكثر، حيث هناك تكون خطورة خاميس، ولكن لو كان بعيداً عن المرمى سيصبح لاعب وسط خالص مما يعني انخفاض بالمستوى.

‏وتسجيل الأهداف من احلام خاميس، ويمتلك رودريجيز قدم يسرى مميزة وقدرة على تسجيل الأهداف، وإذا أراد تحقيق النجاح في مدريد عليك أن تكون حاسماً أمام المرمى، واذا استفاد خاميس من ذلك سيصبح لاعباً مهماً في ريال مدريد.

‏ويرغب رودريجيز في تحسين القوة البدنية والاصابات، حيث في بايرن ميونخ تعرض خاميس لمشاكل واصابات، لذا عليه أن يتفادى المشاكل الجسدية من خلال احترام الخطوات الطبية والبدنية والعمل على تفادي الإصابات من خلال التدرب جيداً والإعداد البدني.