رياضة | هازارد وخاميس مستعدان لمواجهة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد وخاميس مستعدان لمواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عدن هازارد وخاميس رودريجيز تحت تصرف زين الدين زيدان لزيارة ليفانتي يوم السبت ، حيث أنهى الزوجان جلسة التدريب يوم الثلاثاء مع بقية الفريق.

تم استدعاء البلجيكي من قبل بلاده قبل إطلاق سراحه دون اللعب في أي من لعب الشياطين الحمر في مباراتين دوليتين لمواصلة انتعاشه في فالديباس.

وفي الوقت نفسه ، بقي خاميس في العاصمة الإسبانية خلال فترة الاستراحة الدولية وعاد إلى اللياقة البدنية.

شارك إبراهيم دياز في بعض التدريبات الجماعية قبل متابعة برنامجه الفردي وتدرب سيرجيو راموس وداني كارفاجال ، في ما كان يوم إجازتهما ، داخل مرافق النادي.

بدأ لوس بلانكوس ببعض الجري وسلسلة من التمارين البدنية قبل الاهتمام ببعض التدريبات على التملك والضغط في المساحات الضيقة. واصل ماركو أسينسيو وإيسكو تدريبهما عمليات الانتعاش منها.