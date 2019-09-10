رياضة | إصابة لاعب الأهلي السابق بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب الأهلي السابق بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الجونة رسمياً عبر حسابه الرسمي عن إصابة لاعبه إسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي وبذلك يفقد لاعب وسط الفريق لفترة طويلة مع بداية الموسم الجديد.

وكتب نادي الجونة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إصابة اللاعب إسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي، نتمنى للاعبنا الشفاء العاجل وعودة سريعة للملاعب".

وكان رشدي قد أصيب خلال مشاركته مع فريقه الجونة ضد مصر المقاصة مساء السبت الماضي ليغادر الملعب إثر إصابته ويتوقع أن تستمر فترة علاجه لمدة تتراوح ما بين 8 أو 9 أشهر بعد إجرائه لجراحة.

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وبدأ إسلام رشدي مسيرته الكروية في صفوف المنيا قبل انتقاله إلى الأهلي عام 2014 ثم بعدها بموسم واحد انضم للعب مع حرس الحدود على سبيل الإعارة وبعد موسم عاد للقلعة الحمراء ولكن انتقل نهائياً للإنتاج الحربي عام 2016.

ولعب رشدي لاعب الوسط في صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسمين وبعد ذلك انضم لنادي الجونة عام 2018 ولعب في الموسم الماضي 24 مباراة في الدوري المصري وسجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

لم ينال رشدي الفرصة للمشاركة وقت وجوده في النادي الأهلي فلم يلعب سوى 9 مباريات وسجل خلالهم 3 أهداف وتمكن من صناعة هدفين فقط.

وعلى صعيد آخر؛ أعلن نادي الجونة عن ضم صفقتين خلال الأيام القليلة الماضية وهما؛ أحمد أباظة بصفة نهائية في صفقة انتقال حر من نادي الزمالك، بالإضافة إلى عموري.