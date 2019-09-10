رياضة | عماد متعب يكشف موقفه من الانضمام لجهاز المنتخب

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق موقفه من ترشحيات العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجديد التي من المنتظر الاعلان عنه خلال الساعات القادمة.

ويعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال أيام المدير الفني الجديد للفراعنة وسط مفاضلة بين الثلاثي حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وحسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي وإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.

وأكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أنه لم يتلقى أي اتصالات من المسؤلين في اتحاد الكرة للعمل في منصب مدير المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد الذي من المنتظر تشكيله.



وأوضح متعب أنه سمع بالأمر من وسائل الإعلام بترشيحه للعمل في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الأمر مجرد اجتهادات فقط ولم يتحدث معي أحد مع الجبلاية في هذا الأمر حتى الأن.

انتشرت أنباء عن ترشيح عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة إقالة خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة عقب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا بدور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت على أرض مصر وتوج بها منتخب الجزائر.

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وتعكف اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني هذه الأيام على دراسة أكثر من اسم لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة قبل الارتباطات الرسمية في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد المنتظر للفراعنة خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بسبب مقترح تواجد عماد متعب، نجم النادي الأهلي سابقًا، في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القيلية المقبلة.

ويرفض أحمد عبد الله، وجمال محمد علي أعضاء اللجنة، فكرة وجود عماد متعب، في جهاز المنتخب، نظرًا لعدم امتلاكه أي خبرات تدريبية

وتناقش اللجنة الخماسية، في الوقت الحالي ملف الجهاز الفني الجديد للفراعنة، خلفًا لجهاز المكسيكي خافيير أجيري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتنافس على تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة كلًا من حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة والفائز بثلاث بطولات إفريقية مع الفراعنة أعوام 2006و2008و2010، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وحسام البدري المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي.