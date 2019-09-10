رياضة | الزمالك يكافئ "جنش" بقيده في قائمة الفريق الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكافئ "جنش" بقيده في قائمة الفريق الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي الزمالك، بقيد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق المصاب، في القائمة الأولى للقلعة البيضاء.

وجاء قيد جنش مكافأة على ماقدمه مع الفريق في الفترة الماضية، وكونه واحد من نجوم الفريق مؤخرا، قبل تعرضه للإصابة القوية، وذلك على الرغم من عدم تماثل اللاعب للشفاء.

وكان جنش قد تعرض لإصابة في وتر أكيلس خلال تواجده رفقة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وتم قيد اللاعب في القائمة الأولية ليصبح اللاعب رقم 29 في القائمة.

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وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت تعديل عقد جنش وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل وجود اتفاق بين الطرفين.

أرقام جنش مع الزمالك في الموسم الماضي:

ولعب جنش مع الزمالك في الموسم المنصرم 49 لقاء، بواقع 4350 دقيقة لعب، دخل مرماه 31 هدفا، وحقق 24 كلين شيت، وتصدى لأربعة ركلات جزاء.

وتوج جنش مع الزمالك بـ10 ألقاب خلال مسيرته مع الفارس الأبيض ليصبح أكثر لاعبي الجيل الحالي مع شيكابالا تتويجا بالألقاب مع أبناء ميت عقبة.