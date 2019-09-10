رياضة | الهلال يقترب من نجم يوفنتوس السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقترب من نجم يوفنتوس السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى سعي إدارة نادي الهلال للتعاقد مع كلاوديو ماركيزيو، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي السابق، وزينيت الروسي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن الهلال أرسل عرضًا رسميًا إلى اللاعب عقب نهاية تجربته مع ناديه الروسي.

وأكدت التقارير أن الهلال يريد الجمع بين ثنائي يوفنتوس السابق اللاعب سبيستيان جيوفينكو لاعب الزعيم الحالي، ماركيزيو.

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وارتبط ماركيزيو بعدة أندية إيطالية يأتي في مقدمتهم عرض من نادي بريشيا وسامبدوريا، قبل أن يعلن اللاعب رغبته في عدم الإنضمام لأي نادي إيطالي احتراماً ليوفنتوس.

كما تلقى ماركيزيو عرض رسمي من فلامينجو البرازيلي، وعرض من نادي الإمارة الفرنسي؛ إلا أن عرض الهلال هو الأبرز حتى الآن من بين هذه الأندية.

وتتردد هذه الأنباء على الرغم من غلق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي بشكل رسمي، ولم تكشف التقارير عن حقيقة المفاوضات هل حاليًا أم في الميركاتو الشتوي.

وبدأ ماركيزيو مشواره مع يوفنتوس في 2005 وشارك في 294 مباراة؛ وتوج اللاعب بالعديد من الألقاب رفقة يوفنتوس، أبرزها الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 7 مرات، والسوبر الإيطالي 3 مرات.