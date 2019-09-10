رياضة | أحمد المحمدي يوضح سر استمراره في انجلترا وأصعب محطات حياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد المحمدي يوضح سر استمراره في انجلترا وأصعب محطات حياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي المصري أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، عن تجربته الاحترافية في إنجلترا وأبرز النجاحات التي حققها، والعوامل التي ساعدته على الاستمرار في الكرة الإنجليزية طوال 10 سنوات، دون الإنتقال إلي دوريات أقل شأنًا في دول أوروبية أخري.

وقال "المحمدي" في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: " هدفي الأساسي منذ احترافي في إنجلترا كان الاستمرار هنا سنوات طويلة وختام مسيرتي الاحترافية هنا، لأصبح أول لاعب مصري يأتي إلي إنجلترا ويُنهي مشواره الاحترافي هنا".

وأضاف: "واجهت صعوبات كثيرة خلال مشواري الاحترافي في إنجلترا، حيث بدأت رحلتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ثم لعبت في دوري الدرجة الأولي (الشامبيونشيب) وأعتبرها من أصعب من البطولات في العالم، لأنها بطولة قوية جدًا، والمنافسة بها شرسة للتأهل للبريميرليج، ونجحت في التغلب علي هذه الصعوبات بشكل جيد".

وتابع: "نجحت في الحفاظ على مستواي وحافظت علي نفسي بشكل جيد خاصة خارج الملعب وهذه كانت من العوامل المهمة التي ساعدتني على الاستمرارية وذلك لتحقيق الحلم التي حلمت به منذ الطفولة".

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وواصل تصريحاته: "الدوري الإنجليزي أقوي دوري في العالم، ولم يكن لدي أي تفكير للرحيل عنه والانتقال إلي أي دوري في بلد أخري، وكان ذلك أحد العوامل التي ساعدتني على الاستمرارية التركيز بقوة للبقاء في إنجلترا سواء في البريميرليج أو الشامبيونشيب، والحمد لله نجحت في ذلك والآن ألعب بالبريميرليج مع أحد أكبر الأندية الإنجليزية".

وعن أبرز المحطات في مشواره الاحترافي قال: "الصعود مع هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز من اللحظات المهمة جدًا في حياتي، كما أنها كانت من اللحظات المهمة للنادي خاصة وأنه كان بعيد عن "البريميرليج" منذ سنوات طويلة، كما أنها كانت سنة مميزة بالنسبة لي حيث حصلت علي جائزة أفضل لاعب في هال سيتي".

وأضاف: "الصعود مع أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي كان أبرز لحظة في مسيرتي الاحترافية بإنجلترا، خاصة وأنه أحد أكبر الأندية في إنجلترا، وأمر جيد بالنسبة لي أن أكون أحد العناصر التي ساهمت في تأهله للبريمير ليج مرة أخري".

ولعب أحمد المحمدي لعدة أندية إنجليزية خلال مشواره الإحترافي، حيث شارك في 61 مباراة مع سندرلاند، و217 مباراة مع هال سيتي، و91 مباراة مع أستون فيلا، في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وصنع 44 هدفًا.