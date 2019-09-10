رياضة | الفوز = الهزيمة.. رينيه فايلر يفاجيء "الخطيب" بطلب غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفوز = الهزيمة.. رينيه فايلر يفاجيء "الخطيب" بطلب غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بطلب غريب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالفريق الأحمر.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تعديلات في اللائحة الخاصة بالفريق من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد سواء الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.

وتولى السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب النادي الأهلي خلفاً للمدرب المقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وطلب مدرب القلعة الحمراء من إدارة ناديه مساواة الفوز بالهزيمة في لائحة النادي الأحمر، حيث تنص اللائحة على 10 آلاف مكافآة في حالة الفوز، وغرامة 3 في حال الهزيمة.

فايلر المدير الفني للنادي الأهلي طلب مساواة الفوز بالهزيمة، أي خصم 10 آلاف في حال التعرض للهزيمة حتى يكون ذلك الأمر جرس إنذار شديد للاعبين بعدم التراخي في المباريات المحلية أو الإفريقية والسعى وراء تحقيق الانتصارات في كل مباراة يخوضها الأهلي.

المشوار التدريبي للسويسري رينيه فايلر

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رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره التدريبي في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تولي تدريب فريق الشباب بالنادي من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.