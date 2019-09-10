رياضة | رونالدو يتفوق على دي ليخت ولوكاكو وجودين ودناروما وريبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتفوق على دي ليخت ولوكاكو وجودين ودناروما وريبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر النجم كريستيانو رونالدو لاعب اليوفينتوس من أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث يتقاضى راتبا قدره 31 مليون يورو في السنة.

ومع ارتفاع الأجور في كرة القدم الإيطالية ، فإن الكثير منها في الواقع يرجع إلى "تأثير رونالدو" ، مع البرتغاليين وصل وصول نجم النجوم في الصيف الماضي بعد أن زاد اهتمام دوري الدرجة الأولى ككل.

وتظهر الأرقام الصادرة عن جازيتا ديلو سبورت أن إجمالي إيرادات اللاعبين ارتفع من 1.13 مليار يورو في 2018/19 إلى 1.4 مليار يورو هذا الموسم.

يتصدر المهاجم السابق لفريق ريال مدريد بفارق كبير 31 مليون يورو ، أكثر من ماتيس دي ليخت (ثمانية ملايين يورو) ، روميلو لوكاكو (7.5 مليون يورو) ، جيانلويجي دوناروما (ستة ملايين يورو) ، دييغو غودين (خمسة ملايين يورو) فرانكو ريبيري (أربعة ملايين يورو) معاً.

رونالدو يصنع ما مجموعه تشكيلة بارما (31 مليون يورو) ويتجاوز (30 مليون يورو) ، أودينيزي (30 مليون يورو) وبريشيا (28 مليون يورو).

أفضل 10 لاعبين أجراً في دوري الدرجة الأولى الايطالي

-كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) -> 31 مليون يورو

-دي ليج (يوفنتوس) -> 8 ملايين يورو

-لوكاكو (إنتر) -> 7.5 مليون يورو

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-هيجوين (يوفنتوس) -> 7.5 مليون يورو

-ديبالا (يوفنتوس) -> 7.3 مليون يورو

-رمزي (يوفنتوس) -> 7 ملايين يورو

-رابيوت (يوفنتوس) -> 7 ملايين يورو

- بيانتش (يوفنتوس) -> 6.5 مليون يورو

-دوناروما (ميلان) -> 6 ملايين يورو

-كوليبالي (نابولي) -> 6 ملايين يورو

ويدفع يوفنتوس ، الذي يسعى للحصول على سكوديتو التاسع على التوالي ، معظم الأجور في المجموع (294 مليون يورو) ، يليه إنتر (139 مليون يورو) ، و روما (125 مليون يورو) ، و ميلان (115 مليون يورو) ، و نابولي ( 103 مليون يورو) - عن طريق الاهتمام ، يدفع أتالانتا ، الذي سيتنافس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، إجمالي سنوي متواضع قدره 34 مليون يورو ، مع دوفان زاباتا صاحب أعلى دخل على 1.8 مليون يورو.

وفي مكان آخر ، يدفع كالياري لراديا نينغجولان ثلاثة ملايين يورو ، يحصل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على 2.5 مليون يورو من لاتسيو ، بينما يتلقى ماريو بالوتيلي 1.5 مليون يورو من بريشيا.