رياضة | سر انقلاب ميسي على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر انقلاب ميسي على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد الكروي حاليا، بعدما أشارت التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل اللاعب بنهاية الموسم المقبل، وذلك بموجب البند الموجود في عقده ويتيح له الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا كانت السبب في غضب ميسي من إدارة الفريق الكاتالوني في الفترة الأخيرة.

ولم ينجح مسئولو نادي برشلونة الإسباني في استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا .

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وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أنه بعد كل تلك المناقشات والمفاوضات، فأن ميسي غاضب بشدة من فشل برشلونة في عدم استعادة نيمار، وبقاء اللاعب في صفوف ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وهو ما أوضح عدم قدرة النادي الكتالوني على تحمل تكاليف الصفقة .

وتابع الموقع الفرنسي، أن أخبار نيمار خلال الفترة السابقة، جعلت جميع محبي وعشاق كرة القدم في حالة ترقب ومتابعة لحالة ومصير اللاعب، لمدة تجاوزت الشهرين، ليتم كشف النقاب عن العديد من أسرار المفاوضات التي كانت خلف الكواليس، بعدما فشل البلوجرانا في اتمام الصفقة بنجاح.

ومن جهة أخرى كانت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد نشرت معلومات في وقت سابق، تؤكد عدم وجود رغبة لدى برشلونة في ضم نيمار، حيث تظاهر مسؤولو النادي الكتالوني في الكثير من الأحيان بالتفاوض مع باريس سان جيرمان لإرضاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان دائمًا ما يكون قريبًا جدًا من مهاجم باريس، باعتباره أحد أقرب أصدقائه، كما يجب القول أن تعاقد البرسا مع انطوان جريزمان بقيمة 120 مليون يورو، تسبب في إيجاد حالة من الصعوبة لدى برشلونة حول تلبية مطالب باريس سان جيرمان المادية .