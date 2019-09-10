رياضة | الأهلي يحرج كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحرج كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الأهلي من محمود كهربا لاعب الزمالك السابق المحترف ضمن صفوف أفيس البرتغالي التخلص من أزماته لضمه في يناير المقبل.

وتمسك الأهلي بضرورة إنهاء محمود كهربا لخلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية بدلًا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي من أجل ضمه للقلعة الحمراء.





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شروط الأهلي لضم كهربا

واشترط الأهلي على كهربا أن يكون في كامل تركيزه خلال مشواره الاحترافي مع أفيس البرتغالي والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد معه في يناير.

كما تضمنت شروط الأهلي على كهربا أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق هو من سيحدد مصير الصفقة رغم أن إدارة النادي تزكي اللاعب لدى المدرب الجديد بعد أن سجل كهربا هدفًا خلال خسارة فريقه في الدوري البرتغالي بنتيجة 3-1.

كان كهربا قد دخل في أزمة عنيفة مع إدارة نادي الزمالك من أجل الرحيل وقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل من خلالها على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع أفيس.

كان كهربا قد ألمح لاقترابه من الإنتقال للنادي الأهلي في رسالة لجماهير الفريق: "أحب جماهير الأهلي كثيرًا، وهم دائمًا يساندونني رغم أنني لم ألعب بقميص الأهلي أو أسجل أهدافًا معه.. أشكر جماهير الأهلي علي الدعم والمساندة الدائم وأقول لهم "الخير جاي" "، مؤكدًا أنه وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع أفيس البرتغالي للرحيل في أي وقت وذلك يشير لاقتراب انتقاله للقلعة الحمراء".