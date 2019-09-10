فودين يطلب من جوارديولا الاعتماد عليه

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
جوارديولا
يأمل نجم مانشستر سيتي في أن يلاحظ المدرب الإسباني بيب جوارديولا أدائه بينما يبحث المراهق عن المزيد من وقت اللعب في مانشستر سيتي.
كان اللاعب فيلي فودين البالغ من العمر 19 عامًا جزءًا من أول إعداد للفريق تحت قيادة جوارديولا في السيتي ولكنه تمكن من تحقيق واحد فقط مظهر بديل لهذه الحملة.
بعد لعب دور البطولة في فوز إنجلترا تحت 21 عام على تركيا 3-2 ، يصر فودين على استعداده للعب أكثر من ذلك. "
قال فودين: أنا فقط أعلم أنني جاهز للعب أشعر كأنني أنا "أحاول إظهاره كل يوم في التدريب قدمت مساعدتين لفريق آرسنال إيدي نكتياه في الفوز على تركيا وآمل أن يكون له كان مدرب النادي يراقب.
سيكون الأمر لطيفاً إذا شاهد بيب مباراة تركيا ولكنه ربما كان يقضي عطلة صغيرة للعب الجولف أو أي شيء! لن ألومه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.