راموس يدافع عن بيل ويوجه رسالة مثيرة للجدل إلى بوجبا

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

قام سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بالدفاع عن جاريث بيل، موضحًا أن الويلزي حر في فعل كل ما يشاء في وقت فراغه.



وكثيراً ما يتم انتقاد جاريث بيل لقضاء معظم وقته في ملعب للجولف ، لكن قائد فريق ريال مدريد قال راموس لصحيفة ديلي اليومية: "لا يراها قضية.

ذكر راموس أيضًا الإسهامات التي قدمها بيل في نجاحات ريال مدريد الأخيرة." بغض النظر عما يفعله في حياته الشخصية ، يجب علينا احترامه وعدم الحديث عنه .

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وتابع قائد المرينجي: "نحن جميعًا أحرار في فعل ما نريد مع فريقنا المجاني." بالطبع ، أنت مدين لفريقك وناديك ونفسك أن تكون صادقًا قدر الإمكان ، ثم يذهب الجميع إلى المنزل بضمير مرتاح أو لا.

وأضاف: "عندما تحدث عن تأثيره على أرض الملعب ، لم يكن لدى راموس شكوك تذكر حول أهميته. أعتقد أن بيل كان لاعبًا كبيرًا وهامًا حقًا في الوقت الذي أمضاه معنا."

وأختتم حديثه قائلاً: "الباب مفتوح أمام اللاعبين الكبار وبالنسبة لي فإن بول بوجبا لاعب رائع إنه مختلف وقد أثبت نفسه مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس."