كلوب يصدم جماهير ليفربول بسبب تصريحاته

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كلوب
صرح المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أنه يريد الفوز في كل المباريات لتحسين مستوى لاعبيه.
وقال كلوب اليوم الثلاثاء في فرانكفورت: " أريد الفوز في كل مباراة وتحسين مستوى لاعبي فريقي يوماً بعد الآخر، وبعدها، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا".
وأكد كلوب: "الحصول على الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي".
وفي الوقت نفسه قال كلوب (52 عاماً) إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد نحو ثلاثة عقود فشل خلالها ليفربول في الفوز باللقب.
وأوضح: "كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم الماضي.. خسرنا مباراة واحدة فقط على مدار الموسم، ولكن هذا لم يكن كافياً في النهاية، كان هذا قاسياً للغاية".
وحافظ مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي حيث حصد الفريق 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.
واستهل ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رائع حيث حقق الفوز في أول أربع مباريات ليتصدر الجدول برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتى.
واعترف كلوب: "من الواضح أيضاً أن أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقي.. إحراز اللقب في الدوري الإنجليزي سيكون تأكيداً على نتيجة العمل الجاد لسنوات طويلة".
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