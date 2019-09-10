شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يختتم ودياته بمواجهة الترسانة استعداداً للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار أن تكون مباراة الترسانة الودية المقرر لها عصر الخميس المقبل هى ختام المباريات الوديات للإنتاج استعداداً للموسم الجديد.

ويلتقى فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى مباراة ودية مع نظيره المقاولون العرب على استاد الجبل الأخضر، فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وتعادل الإنتاج الحربى مع منتخب السويس بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد.

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واكتسح فريق الإنتاج الحربى نظيره إف سى مصر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مبارياته الودية التى أقيمت مساء الخميس الماضى.

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الإماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

تعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.