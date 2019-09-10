شكرا لقرائتكم فايلر يكشف دور جروس فى اختياره تدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى أن تجربته الجديدة مع بطل الدورى المصرى تعد مغامرة رائعة، مشيرا على أن الرحلة الأولى أمام كانو سبورت النيجيري فى دورى أبطال أفريقيا وبعدها كأس السوبر أمام الزمالك ثم بداية البطولة في نهاية سبتمبر.

يواجه الأهلى نظيره كانو سبورت بطل نيجيريا فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل بالعاصمة النيجيرية.

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قائلا: أنه اختار قيادة الأهلى بعد محادثة تمت بينه وبين مواطنه كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك السابق، كما أنه أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع وفد الأهلى خلال جلستين الأولى كانت فى مدينة موناكو الفرنسية والأخرى كانت فى مدينة زيورخ السويسرية.

أضاف المدير الفنى السويسرى أن النادى الأهلى لديه قيمة مختلفة عن معظم الأندية فى العالم خاصة أن هناك أكثر من 20 مليون شخص يشجعونه داخل القاهرة، فضلا عن تشجيع أكثر من 60 مليون للنادى الأهلى فى مصر.