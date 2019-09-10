شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعلن مجموعات بطولة الدورى المرتبط تحت 18 سنة سيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعلى مستوى المجموعة الثانية سبورتنج ، و الجزيرة ، و البنك الأهلى ، و جزيرة الورد ، وفيما يخص المجموعة الثالثة فتضم سموحة و التأمين ، و الأولمبى و الترام
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