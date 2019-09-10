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اتحاد السلة يعلن مجموعات بطولة الدورى المرتبط تحت 18 سنة سيدات...

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جدة - عمرو شويل  

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ، عن مجموعات بطولة الدورى المرتبط تحت 18 سنة سيدات  ، و التى تنطلق  اكتوبر المقبل .

 

 

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وسيشارك فى البطولة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات ، وستضم المجموعة الأولى  كل من الأهلى و الصيد و الزهور ، و المعادى .

 

 

وعلى مستوى المجموعة الثانية سبورتنج ، و الجزيرة ، و البنك الأهلى ، و جزيرة الورد ، وفيما يخص المجموعة الثالثة فتضم سموحة و التأمين ، و الأولمبى و الترام

 

وجاء الزمالك فى المجموعة الرابعة مع هليوبوليس ، و الشمس ، و 6 اكتوبر.
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