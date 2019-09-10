شكرا لقرائتكم منتخب التايكوندو يشارك فى منافسات الجائزة الكبرى التى تقام باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر منتخب التايكوندو المشاركة فى منافسات الجائزة الكبرى التى تقام باليابان ، فى الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى . وسيشارك كل من سيف عيسي وروان رفاعي ونور حسين ضمن قائمة المنتخب المقررة المشاركة فى البطولة Advertisements وسيلتحق بالبعثة الثنائى رضوى رضا و هداية ملاك لتواجدهم فى صربيا بمعسكر من تنظيم الشركة الراعية . وينظم اتحاد التايكوندو بطولة العالم الشاطئية خلال أكتوبر المقبل بالغردقة ، بالتعاون مع الاتحاد الافريقى وبموافقة الاتحاد الدولى للعبة

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