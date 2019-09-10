شكرا لقرائتكم الأولمبى يواجه نظيره السعودي الليلة على بتروسبورت بحضور جماهيرى مفتوح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز منتخب مصر الأولمبى 4 /1 على نظيره السعودى فى الودية الأولى، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.
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