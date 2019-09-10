شكرا لقرائتكم الأولمبى يواجه نظيره السعودي الليلة على بتروسبورت بحضور جماهيرى مفتوح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، إقامة المباراة الودية الثانية للمنتخب الأولمبى أمام السعودية الليلة على ستاد بتروسبورت، بحضور جماهيرى مفتوح، بعد التنسيق مع الأمن.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى وديته الثانية أمام منتخب السعودية باستاد بتروسبوت فى إطار الإعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستاد السلام والقاهرة الدولى، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سبتمبر عقب انتهاء ودية السعودية.

وفاز منتخب مصر الأولمبى 4 /1 على نظيره السعودى فى الودية الأولى، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

وحذر شوقى غريب لاعبى المنتخب من الاستهتار أو التهاون فى الودية الثانية التى تجمعهم بمنتخب السعودية، مؤكدًا أن المنتخب السعودى فريق قوى ويضم لاعبين جيدين، وعليهم خوض اللقاء بكل قوة ورجولة لتحقيق فوز ثانى يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا ويزيد من ثقة الجماهير فى المنتخب قبل بطولة امم أفريقيا.