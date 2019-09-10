شكرا لقرائتكم مسئولو الإسماعيلي فى اتحاد الكرة لإنهاء أزمة منع القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو الاسماعيلي إنهاء أزمة منع الدروايش من القيد ، حيث يتواجد فى الوقت الحالى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى وطارق أبو الليل المدير الادارى للدراويش فى مقر اتحاد الكرة . ويتفاوض وفد الاسماعيلى مع لجنة شئون اللاعبين لجدولة مستحقات اللاعبين وإنهاء أزمة القيد . Advertisements ويعاني النادى الإسماعيلي من أزمة في قيد الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد ومواجهة أهلي بنغازى الليبي في دور الـ32 لدوري أبطال العرب المقرر إقامتها الجمعة المقبل. و توجه أشرف عبد الكريم إدارى الاسماعيلى فى وقت سابق للجبلاية للحصول على كارنيهات اللاعبين الجدد بعد تقديم طعن في لجنة التسوية ضد قرار اتحاد الكرة ولكن رفضت لجنة شؤون اللاعبين منح إداري الدراويش كارنهيات اللاعبين قبل سداد مستحقات الثلاثي سعد حسني وشوقي السعيد وسامح عبد الفضيل. و وسيواجه الإسماعيلي أهلي بنغازى الليبي في دور الـ32 لدورى أبطال العرب

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